كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أنه تم الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأميركية واشنطن.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.