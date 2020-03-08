نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثي بالسعي لتمزيق البلاد عبر مشروعها الطائفي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 8 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
اتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالسعي لتمزيق البلاد وتنفيذ مشروع طائفي، إضافة إلى أنها تدفع باليمنيين إلى محارق الموت وتتعمد زيادة معاناتهم وبؤسهم.
ودعا نائب الرئيس اليمني خلال الاجتماع الذي ضم قيادات محلية وعسكرية يمنية بمأرب كل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره، معربًا في ذات السياق عن تقديره لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وما تقدمه من مساندة أخوية تجسد الوحدة العربية والمصير المشترك، مستعرضًا في السياق ذاته جهود المملكة في السعي لتنفيذ اتفاق الرياض والوقوف المستمر مع اليمن وقضاياه.
وقال الفريق محسن :”إن إيماننا الراسخ بعدالة قضيتنا ونبل أهدافنا، يدفعنا إلى الاستمرار في موقفنا الرافض للمليشيات التي أذاقت اليمنيين الويلات، ويمنحنا اليقين الكامل بالنصر القادم وتحرير كل تراب اليمن الطاهر”.
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