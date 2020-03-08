شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون في مواجهة الدولة العميقة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية عن وجود صدام بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والدولة العميقة في المملكة المتحدة.

وبحسب مقال «توم مكتاغ»، فإن التوتر بين رئيس الوزراء والمسؤولين المكلفين بتنفيذ برنامجه كشف عن صدام الأفكار حول كيفية إدارة بلد ما.

الاستقالة المفاجئة

وتابع الكاتب يقول: انفجر التوتر أمام الرأي العام في نهاية هذا الأسبوع مع الاستقالة المفاجئة لأكبر مسؤول في وزارة الداخلية في أعقاب نزاعات متكررة مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كُلفت بإدخال نظام جديد للهجرة بالكامل في غضون 10 أشهر فقط.

وأوضح أنه في حين أن الصدام بدا شخصيًا ومحددًا، إلا أنه يكشف عن صدام الأفكار، وليس مجرد صراع شخصي.

وتابع: من وجهة نظر دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء الأكثر نفوذًا، فإن الموظفين العموميين مثل الآلة البيروقراطية غير قادرين على إحداث التغيير الذي يريده الناخبون، وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لتغيير النتائج التي لا يحبها الناخبون هي تغيير النظام، وأضاف: بغض النظر عمن تصرف بشكل سيئ في النزاع بين باتيل والموظف المدني الكبير، فإن صراع الأفكار هذا هو سبب التوتر الأساسي.

وبحسب كاتب المقال، فإن وجهة نظر كامينغز تسعى لتغيير نظام العمل، وليس فقط إصلاح السياسة، وبالتالي من الأفضل فهم ما حدث كجزء من معركة أوسع حول طبيعة الحكومة نفسها.

الطبيعة المحافظة

ومضى يقول: لفهم هذا الصدام بشكل أفضل، من المفيد العودة إلى كتابات كامينغز عن الحكومات البريطانية السابقة، التي وجدت نفسها محبطة بسبب الطبيعة المحافظة الصغيرة لجهاز الخدمة المدنية.

وأشار الكاتب إلى أن كلًّا من توني بلير وديفيد كاميرون، على سبيل المثال، سعيا إلى طرق للسيطرة على الماكينة البيروقراطية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق النتائج التي تريدها الحكومة.

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وتابع: ينتقد كامينغز الشيء الوحيد، الذي يفخر به جهاز الخدمة المدنية، وهو ديمومته غير السياسية، وأردف: يرى كامينغز أن جهاز الخدمة المدنية غير قادر على تخيّل بديل للطريقة التي يعمل بها، بما يضيع الوقت والموارد، وغير قادر في نهاية المطاف على التكيّف مع تغيير مفاجئ لا يتوقعه أبدًا مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: الأمر ليس أن جهاز الخدمة المدنية كان يجب أن يتنبأ بهذه الأحداث، بل كان يتعيّن عليه مواجهة عدم قدرته على التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به، وأضاف: بالنسبة إلى كامينغز، فالمفتاح الأساسي يجب أن يكون القدرة على التكيّف، ويجادل بأنه يتعيّن على الحكومة البريطانية أن تكون مثل جهاز المناعة البشرية، حيث لا توجد خطة أو سيطرة مركزية، وأن قوتها تكمن في الاستجابة للهجوم والتجريب وفعل أي شيء ناجح وتجاهل ما لا يحدث، مثل هذا النظام فوضوي لكنه قابل للتكيّف، وبالتالي أقوى.

تغيير نظام

وبحسب كاتب المقال، يجادل مؤيدو الحكومة بأن الموظف المدني، الذي استقال احتجاجًا كان بمثابة عقبة أمام تغيير نظام هجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن من بين ردود هذا الموظف أنه وفريقه تعرضوا لمطالب غير معقولة ومتكررة، لكن هذه الحجة لا معنى لها إذا كان النظام به خلل.

وأضاف: يقولون إن جونسون يسعى إلى مستقبل لا معنى له، حيث يتم إعطاء الأولوية للسيادة على المواءمة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن بريطانيا ستكون أكثر فقرًا مما يجب أن تكون عليه، وأكد أن هذا يسيء فهم جوهر مشروع جونسون كامينغز.

وتابع: إنهما يجادلان بأن بريطانيا بحاجة إلى تحرير نفسها من السيطرة البيروقراطية المركزية، بدلًا من الاعتماد عليها، لتكون قادرة على التفاعل مع الأزمات المحلية والبيئة الدولية المتغيّرة باستمرار.

ونوه إلى أن هذا مشروع لإعادة تشكيل بريطانيا لتتحوّل إلى بلد رشيق بما يكفي للتكيف بسرعة مع التغيير الدراماتيكي، الذي لا مفر منه ولا يمكن التنبؤ به، وليس لإجادة العمل ضمن نظام قائم يتجنب الصدمات غير المرغوب فيها.

واختتم بقوله: إذن هذا ليس نزاعًا حول نظام الهجرة، الذي يجب على بريطانيا تبنّيه بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن حول طبيعة الحكومة ذاتها، وكيف تكون دولة ناجحة في القرن الـ21، إنها تجربة، أحيانًا التجارب تنجح وأحيانًا لا تنجح.