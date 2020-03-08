شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 117 من مرتزقة تركيا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الجيش الوطني الليبي من قتل عشرات المرتزقة بالفصائل السورية الموالية لتركيا في العاصمة طرابلس. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت: إنه أحصى مقتل 117 من عناصر تلك الفصائل التي تقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني في عدة محاور بطرابلس.

وأكد المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا طرابلس نحو 4750 مرتزقا فيما بلغ عدد المجندين الذين التحقوا بالمعسكرات التركية لتلقي التدريب 1900 مقاتل. ويوضح المرصد: 117 قتيلا جراء العمليات العسكرية في ليبيا من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه»، وقتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب المطار بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا، ويلفت إلى أن نحو 150 من المرتزقة ممن توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا.

وفي سياق قريب، أفادت وسائل إعلام ليبية بنجاح قوات الجيش الوطني السبت، في إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت وسائل الإعلام: إن الطائرة التركية كانت أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، بعد أن حاولت استهداف مواقع تمركز الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة جنوب العاصمة

ويخوض الجيش الوطني الليبي معارك شرسة في طرابلس لتطهيرها من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.