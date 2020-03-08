شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالعيسوية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس السبت، إثر اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العيسوية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عديدة في العيسوية، واعتدت على المواطنين هناك، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأضافوا أن عددا من المنازل تضرر ساكنوها بسبب إطلاق القنابل بشكل مباشر صوبها.

من جهة أخرى، بدأت السلطات الفلسطينية بتطبيق إجراءات احترازية واسعة بعد اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.