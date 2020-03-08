شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف النصر» يحذر من انهيار العراق والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة العراقية جملة من القرارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وأبرز تلك القرارات حث العراقيين المقيمين في إيران على العودة إلى البلاد لغاية 15 مارس، على أن تغلق المنافذ الحدودية كافة بعد ذلك أمام العراقيين، باستثناء مطارات بغداد، والبصرة، والنجف، وأربيل، إلى جانب إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت ابتداء من 8 ولغاية 15 مارس.
كما أمن المنشور الحكومي على استمرار غلق المحال العامة إلى إشعار آخر، الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية كافة ويشمل الجامعات والمعاهد لغاية 21 مارس الجاري.
وأفادت مصادر طبية عراقية عن تسجيل حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا في محافظ كربلاء ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات.
وحسب المصادر الطبية العراقية، بلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 46 حالة في عموم البلاد.
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