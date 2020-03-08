شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فاز بايدن بانتخابات الثلاثاء العظيم؟ والان نبدء بالتفاصيل

تساءلت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية عن الكيفية، التي فاز بها المرشح الديمقراطي في انتخابات الثلاثاء العظيم، رغم أدائه المخيّب في الانتخابات التمهيدية السابقة لحزبه في الولايات التي سبقت هذا اليوم.

وبحسب مقال لـ «ستيف إسرائيل»، مدير معهد السياسة والشؤون العالمية بجامعة كورنيل، حققت حملته انتصارات غير محتملة وتوافقات غير متوقعة وديناميكيات متغيّرة.

وأردف يقول: بدأ كل شيء بفوزه في ساوث كارولينا، عندما حصل على جيمس كليبرن، الذي يتزعم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الأمر الذي أثر كثيرًا في الناخبين، حيث أظهرت استطلاعات الخروج أن ما يقرب من نصفهم تأثروا بإعلانه.

ومضى يقول: في تلك الليلة، انسحب توم شتاير من السباق، وحدث تأثير الدومينو السريع، وأضاف: في الليلة التالية، أعلن بيت بوتيجيج انسحابه من السباق، وتبعته إيمي كلوبوشار بعد ظهر اليوم التالي. ثم بحلول غسق يوم الإثنين، قرر كلاهما إنهاء حملاتهما وتأييد بايدن في تكساس، ليتقلص السباق الديمقراطي بشكل لا يصدق، وبعدها تراجع مايكل بلومبرغ ليؤيده.

وأردف يقول: كيف حدث ذلك؟ جزء منه كان متوقعًا، في يناير، أخبرني مدير حملته جريج شولتز «أن العيوب الديموغرافية في أيوا ونيو هامبشاير ستقلل من فرص بايدن وتعزز بيرني ساندرز»، لكنه أضاف: «إن الطريق التالي يتيح له فرصة انتعاش»، كانت الخطة تقوم على الحصول على المرتبة الأولى أو الثانية في ولاية نيفادا، والفوز بساوث كارولينا بشكل مقنع، وإعادة ضبط السرد السياسي.

ومضى الكاتب يقول: في اليوم التالي لنتيجة نيو هامبشير الأولية المثيرة للاشمئزاز، قدم شولتز تقييمًا واقعيًا لما سيحدث في المرحلة الابتدائية القادمة في ولاية نيفادا، بالنسبة لجميع التحديات التي تواجه الحملة، بدا أن لديها خطة قوية، وأشار إلى أن بايدن كان مدعومًا بالبراغماتية التي تسري في أوردة الناخبين الديمقراطيين، إنهم يريدون أفضل مرشح للفوز على دونالد ترامب في نوفمبر.

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وأردف يقول: ربما كانوا محبطين بسبب أداء بايدن وغازلهم مرشحون آخرون، لكن عندما أظهر علامات على القوة عادوا إليه.

ونقل عن ديفيد بلوف، الخبير الإستراتيجي السابق في حملة باراك أوباما، قوله: من السهل استرجاع الناخبين، الذين تركوك بدلًا من الفوز بناخبين لم يسبق لهم أن مضوا معك.

وبحسب الكاتب، كانت المشكلة بالنسبة لبايدن هي أن النتائج السيئة في ولاية أيوا ونيو هامبشاير قللت من حماسة الناخبين له. لم يكن بإمكان بايدن التنافس مع بيرني ساندرز وبلومبرغ، اللذين كانا قد أجريا عمليات ميدانية واسعة في ولايات الثلاثاء الكبير.

وأضاف: لكن فوزه في ساوث كارولينا أدى إلى بدء حملة إعلامية حرة هائلة غيّرت الافتراضات على أرض الواقع في جميع أنحاء ولايات الثلاثاء العظيم، وأردف: ثم هناك ما تغيّر في المرشح نفسه. عندما قام بايدن بإطاحة ساندرز بحزم في ساوث كارولينا تغيرت ديناميكيته.

ومضى يقول: لا يزال أمامنا الكثير من السباقات والمزيد من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية في بيئة سياسية متقلبة وغير مؤكدة، لا يزال هناك احتمال قوي ألا يفوز أي مرشح بعدد المندوبين الضروريين للفوز بتسمية الحزب، لكن إذا هيمن بايدن، فستكون ذلك واحدة من أعظم حالات الانتعاش السياسي منذ أن تغلب هاري ترومان على توماس ديوي.