شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدعم إدانة تدخلات تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد د.مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري الصادر بتاريخ 4 مارس 2020، بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ منها.

وقال السلمي: إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء مُلبيا لمطالب الشعب العربي، ومعبرا عن موقفٍ عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتعدي على سيادة عددٍ من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية والتي تمثلت في: إرسال قوات عسكرية ومقاتلين إرهابيين أجانب إلى ليبيا، ودخول قوات عسكرية تركية إلى سوريا والعراق، واحتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية موجهة هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، مُؤكدا أنه سيُبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي.