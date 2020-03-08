دياب: للمرأة في يومها العالمي وردة وتحية

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بمناسبة عيد ​المرأة​ العالمي، المرأة ليست نصف المجتمع فقط، هي كذلك عددياً، لكنها أكثر من ذلك بكثير فعلياً، لأنها العاطفة، ومربية الأجيال، والشريك الفاعل في المجتمع. للمرأة في يومها العالمي وردة وتحية".

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