الجديد: إقفال الملاهي التي لم تلتزم بقرار لجنة متابعة الكورونا

افادت قناة "الجديد" بأنه "بقرار من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وبتوجيهات من وزيري ​السياحة​ ​رمزي مشرفية​ والداخلية ​محمد فهمي​ تحركت فرقتان من الضابطة السياحية تؤازرها عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ لاقفال جميع ​الملاهي الليلية​ التي لم تلتزم قرار الاقفال الذي اصدرته اللجنة المكلفة متابعة تداعيات انتشار فايروس ​كورونا​". إضغط للمزيد

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