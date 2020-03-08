المسيرة: طائرات التحالف تشن غارة على مديرية الصليف باليمن

افادت قناة "المسيرة" بأن "طائرات التحالف شنت غارة على مديرية الصليف في ​اليمن​"، معتبرة أن "هذه الغارة تشكل خرقا فاصحا ل​اتفاق السويد​". إضغط للمزيد

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