ممثل وزارة الصحة الإيرانية: سنستخدم القوة حال رفض المواطنون التزام منازلهم

هدد ممثل ​وزارة الصحة​ الإيرانية في مدينة رشت، محمد حسين قرباني، "مواطني بلاده باستخدام القوة حال رفضهم التزام منازلهم لوقف انتشار ​فيروس كورونا​".

ولفت قرباني، في تصريح صحفي، إلى أن "الطريقة الوحيدة لقطع سلسلة انتشار فيروس "كورونا"، هي بقاء المواطنين في منازلهم"، لافتاً إلى أنه "حال لم يلتزم المواطنون منازلهم قد نضطر لإجبارهم على ذلك بالقوة".

بنوازاة ذلك، كانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" في البلاد إلى 145 حالة، في حين بلغت حصيلة المصابين 5823 شخصاً.