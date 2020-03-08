"أيروفلوت" الروسية تعلن تقليص عدد رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران

أعلنت ​شركة الطيران الروسية​ "أيروفلوت"، تقليص عدد رحلاتها من شيريميتوفو إلى العاصمة الإيرانية ​طهران​ إلى رحلة واحدة إسبوعياً، ابتداء من 8 آذار الحالي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ولفتت الشركة، في بيان، إلى أن "هذه الرحلات ستعمل أيام الأحد فقط"، لافتةً إلى أنه "يمكن للأشخاص الذين اشتروا تذاكر مسبقًا في هذا الاتجاه، تغيير مواعيد التذاكر دون دفع غرامة في أي تاريخ لا يتجاوز 31 آيار 2020".

وأكدت الشركة أنه "بالنسبة لاستعادة تكاليف التذاكر، يكون في المراكز أو المواقع التي تمت اقتناء التذاكر فيها دون دفع خصوم".