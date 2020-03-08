شكرا لقرائتكم خبر عن 20 طلب إحاطة أمام "صحة البرلمان" حول نقص الأدوية ..ونائبة: الناقص 150 دواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب خليل العمارى، اليوم الأحد، أكثر من 20 طلب إحاطة بشأن الأدوية وما يخصها من نقص عدد منها ووجود ما هو مغشوش في السوق وما يتعلق بأزمات استيراد لبعضها، وتقول النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أزمة تتمثل في نقص أكثر من 150 دواء ناقص في السوق، مطالبة بضرورة تقديم تسهيلات لإعادة مصانع الدواء للانتاج برفع القيمة المضافة عن المواد الخام.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأدوية الناقصة في عمليات القلب وأدوية الغدة الدرقية وغيرها وعدم وجودها مضر بالمواطنين، متسائلة عن وجود تلاعب في السوق.

وأوضحت أنه من ضمن هذه الأدوية ، علاج مرضى الغدة الدرقية، مؤكدة أن مرض "الغدة الدرقية" هو أكثر الأمراض انتشارًا بعد مرض "السكر"، كما أن مريض الغدة الدرقية يحتاج إلى رعاية متكاملة، مضيفة: "مرضى الغدة الدرقية يعانون من عدم توفر دواء التروكسين وعدم توفر البديل الخاص به في الصيدليات، وهو ما يسبب لمرضى الغدة الدرقية مشكلات صحية كثيرة".

وأكدت أن الأزمة الحقيقية في وجود أسباب اقتصادية ومالية وتسويقية وراء عدم توافر دواء الغدة الدرقية، رغم أن دواء "الغدة الدرقية" رخيص الثمن وتصنيعه بدائي، وهو مثل الأكسجين والجلوكوز خاصة وأنه لا يوجد علاج آخر لمرضى الغدة الدرقية غير العلاج التعويضي الذي يشمل هرمونين ولا بديل لهما.