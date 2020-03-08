شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، انتخابات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال، اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020.

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- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020.

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

هذا وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، قررت إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام فى لجان مستقلة بفروع 6 أكتوبر وقليوب والإسكندرية، وذلك بناء على رغبة العاملين بالمؤسسة.

وقررت إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم في الفرع الرئيسي وكذلك فرع المؤسسة في 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيراً على العاملين لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانوناً واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت من قبل عن اجراء انتخابات مجالس الإدارت والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل وبمؤسستى أخبار اليوم و دار الهلال يوم الأحد 8 مارس ومؤسستى دار التحرير للطبع والنشر ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس .