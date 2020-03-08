شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حدائق القبة يكشف حقيقة مكالمته مع "مكملين": "خدعونى لبث الفتنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، تفاصيل تعرضه لخديعة من جانب قناة مكملين الإخوانية، بعد قيامه بإجراء مداخلة على الهواء بالقناة معلقاً على أزمة إحدى السيدات المقيمة بدائرته .

وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن موقفه من جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلامها الكاذب مُعلن للكافة، وإنة دائماً ما يرفض التعليق على ما يثار من أكاذيب على شاشات تلك القنوات المدعومة من قطر والتى تبث من دولة تركيا .

وأشار جاد، إلى أن ما حدث أنه متواجد حالياً بالولايات المتحده الأمريكية في زيارة خاصة، وتلقي مكالمة هاتفية من رقم غير موضح منه كود الدولة المتصلة، فقام بالرد على الهاتف ليجد معد أحد البرامج يطلب منه مداخلة هاتفية للتعليق على أزمة السيدة دون أن يفصح له عن هوية القناة وحينما استفسر من المعد عن اسم القناة والمذيع وجد نفسه على الهواء يتحدث أمام الجميع، مؤكداً أنه لم يظهر كود دولة تركيا على الهاتف خلال الاتصال ولو حدث وظهر الكود لامتنع عن الرد.

واختتم النائب بالبرلمان، أن مثل هذه القنوات وما على شاكلتها كالجزيرة القطرية ممن يبثون سموم الفتنة ضد مصر ومعاداة للشعب المصرى باتت توجهاتها مكشوفة ولا يُعقل أن ينساق نائب بالبرلمان المصرى وممثلاً عن شعب مصر وراء هذه القنوات أو يتعامل معها مطلقاً، حسب قوله.