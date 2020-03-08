شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تناقش مشكلات مدينة القناطر الخيرية في اجتماع اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، نتائج الزيارة الميدانية إلى مدينة القناطر الخيرية التى قامت بها لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية، بحضور عدد من المسئولين من وزارة السياحة، وكانت زيارة اللجنة بعد أن تعهد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة 10 ديسمبر الماضى، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة، على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.

وكان الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قد أكد أن مدينة القناطر الخيرية هي جزء هام من تاريخ مصر، مطالبا بتطويرها وأن تعود إلى سابق عهدها متنفسا للجميع ومزارا سياحيا للمصريين والأجانب، مشيرا إلى أن هناك خطة لجعل القناطر الخيرية على هرم السياحة النيلية في مصر، وربطها بكل من رشيد ودمياط عبر السفن السياحية النيلية.

وكشف "صدقي" أن ملف السياحة ملف مهم جدا في العالم حيث تدر السياحة 5 مليارات دولار يوميا علي مستوى العالم، ولابد أن تكون حصة مصر من هذا المبلغ كبيرة خاصة أن كل مواقع مصر تصلح للسياحة.

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