"عزل العجمي".. تفاصيل إعداد أول مستشفى بالإسكندرية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

حصل الخليج 365 على تفاصيل استعدادات مديرية الصحة في الإسكندرية لتجهيز مستشفى العجمي المركزي غرب المحافظة كأحد مستشفيات الحجر الصحي، تحسبًا لظهور أي حالات تصاب بفيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ضمن استعدادات مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفى العجمي بالإسكندرية، للتعامل فقط مع أي حالات يتم نقلها للمستشفى ليكون حجرًا صحيًا لحين انتهاء المدد المحددة للعزل، مبينًا أن المستشفى كان يتم إعداده منذ فترة ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة أي إصابات محتملة، لأن الدولة تضع الخطط المستقبلية للتعامل مع الطوارئ بشكل متكامل.

وأضاف عثمان في تصريح لـ "الخليج 365" اليوم السبت أنه تقرر تحويل كافة الحالات العادية لتلقي الخدمة بمستشفيات ووحدات صحية أخرى، مؤكدًا أن الأمر لن يؤثر على تقديم الخدمات الطبية لباقي المرضى المترددين في مختلف التخصصات، خاصة أن المستشفى مفتتح حديثًا ولا يزال في فترة التشغيل التجريبي، حيث لم يكن يستقبل حالات كثيرة ولم يصل إلى العمل بكامل طاقته.

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وقال إنه جرى تحويل 150 مريضًا من المترددين على وحدة الغسيل الكلوي إلى أماكن مختلفة مماثلة بالمحافظة لتلقي الرعاية، موضحًا أن كل وحدة غسيل كلوي أو غيرها من الوحدات لها خطة بديلة تضمن تقديم نفس الرعاية للمرضى في حالة تعطل تقديم الخدمات الصحية لأي سبب، وتتيح تلك الخطة لكل مريض معرفة المكان البديل الذي يمكن التوجه إليه لتلقي الخدمة الطبية في نطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الاستعدادات تعد جزءًا أصيلًا من تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين، متابعا: نُقدر شعور الأصحاء بالقلق من الفيروس المنتشر بالعالم، ولكن على الجميع أيضًا أن يقدر ما يشعر به حامل المرض لأنه مواطن أيضًا ويحتاج لرعاية عاجلة للحفاظ على أمنه وصحته وكذلك أمن المحيطين به.

فيما أوضح مصدر طبي بصحة الإسكندرية، أن مستشفى العجمي المركز لن يستقبل أي حالات جديدة في مختلف التخصصات بعد إخلاءه وتحويل المرضى المترديين عليه لتلقي الرعاية في أماكن صحية بديلة بالإسكندرية، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز المستشفى بأطقم طبية متخصصة للتعامل مع أي حالات مصابة يتم استقبالها، وفقًا للإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأي أمراض معدية.

ووفق بيانات وزارة الصحة، لم تظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الإسكندرية.