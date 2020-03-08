"ساعة حرب" بين أردوغان وبوتين تشعل السوشيال ميديا

أشعل تمثال "ساعة الحرب" مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل،على المستوى العالمي والعربي، خاصة في مصر والسعودية.

وبعد تمثال الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية، الذي خطف الأضواء من لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب

أردوغان، في موسكو الخميس، صعد إلى الواجهة ضيف جديد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورة لساعة وضعت بين الرئيسين، لافتين إلى دلالات كبيرة تحملها.

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واعتبر بعض الرواد ساعة "عبور البلقان" البرونزية

تلك التي تجسد مآثر الجنود الروس الذين هزموا الأتراك في بلغاريا بين عامي 1877-1878 أنها رسالة "قوة" أراد بوتين توجيهها إلى ضيفه التركي.

ورغم من أن آخرين رأوا فيها تمثالاً عادياً حضر هذا اللقاء كغيره من اللقاءات، لمجرد ككونه موضوعاً في قاعة استقبال الزوار الكبار تلك، لا أكثر ولا أقل.