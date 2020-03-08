كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6,2 ريختر يضرب جزر ماديرا البرتغالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزر ماديرا البرتغالية، مساء اليوم السبت، حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وأضاف المركز الأورومتوسطي: أن "الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وضرب زلزال وصلت قوته إلى 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في يوم 26 فبراير الماضي.

وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.