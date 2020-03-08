إيطاليا تفرض الحظر الصحي على مدينتين بسبب "كورونا"

أعلنت إيطاليا، مساء اليوم السبت، فرض الحظر الصحي على مدينتي ميلانو وفينيسيا بسبب فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما نقل موقع "سبوتينك".

كما أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 200 حالة، بالإضافة إلى ما يقارب 6 آلاف مصاب.

ويذكر أن إيطاليا، قد سجلت مساء أمس الجمعة، 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا.

وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.