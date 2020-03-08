انهيار فندق للحجر الصحي بالصين.. و38 شخصا لازالو تحت الأنقاض -فيديو

أعلنت السلطات الصينية، مساء اليوم السبت، إنقاذ 32 شخصا من إجمالي 70 كانوا عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي “كورونا” شرقي البلاد.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية المملوكة لتلفزيون الصين المركزي إن الانهيار حدث في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، وأنه حتى الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي جرى إنقاذ 32 شخصا، فيما لا يزال هناك 38 عالقا تحت الأنقاض.

وأوضحت حكومة تشوانتشو أن الفندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي “كورونا”.

Advertisements

وفيما لم يتضح على الفور سبب انهيار الفندق، قالت سلطات المدينة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتشهد الصين أزمة كبيرة شلت الحياة المدنية والاقتصادية بسبب تفشي “كورونا” الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف وأصاب ما يزيد عن 80 ألفا.