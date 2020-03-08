بسبب تفشي كورونا.. ايطاليا ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي

مع تواصل تفشي فيروس كورونا، تتجه الحكومة الإيطالية إلى وضع عدد من المدن تحت إجراءات الحجر الصحي، ما يعني الحد بشكل كبير من الدخول والخروج إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وسائل إعلام محلية، أن الحكومة ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي.
وتسبب الوباء في مقتل أزيد من 200 شخص بمختلف مناطق إيطاليا، فيما تجاوز عدد الإصابات 6 آلاف شخص.
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