شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن توقف المنافذ الحدودية مع إيران لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أمس السبت، توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشرمن الشهر الحالي، وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.
وبيّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.
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