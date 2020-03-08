مطالب بالتحقيق في جرائم الحوثيين بحق المنشآت الطبية

المناطق - الرياض

نددت السلطات الصحية في محافظة الجوف اليمنية بانتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للقطاع الصحي في المحافظة.

وقال مكتب الصحة بالجوف في بيان: ” إن مليشيات الحوثية الانقلابية قامت بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف ونهبت مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته وأغلقت مستشفى الحزم، وحولت المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية”.

وأضاف البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا للقوانين والأعراف الدولية، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وأشار المكتب إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدد حياة المدنيين لاسيما النساء والأطفال وكبار السن.

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات والعمل على التحقيق فيها بما يسهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالبًا في السياق بإجراءات كفيلة لحماية المنشاة الصحية من انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.