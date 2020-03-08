شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يستهدف 6 مواقع بـ«الصليف» والان نبدء بالتفاصيل

• تشمل تجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة

• العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده

• اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة

• المليشيا تتخذ من الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، فجر أمس، عملية استهداف نوعية في مديرية (الصليف ) ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد ( 6 ) مواقع لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبين أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة ( 2.1 ) كلم من المواقع المستهدفة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق ( ستوكهولم ) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واستمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب.