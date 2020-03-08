شكرا لقرائتكم خبر عن 949 إصابة و16 وفاة بـ«كورونا» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون تأكد وجود 949 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بزيادة 336 حالة أمس، وأن خمس مناطق في فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.

وأكد سالومون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وجود 44 حالة في العناية المركزة، وخمس وفيات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 وفاة بسبب الفيروس، وهم 11 رجلا و 5 نساء.