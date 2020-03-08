احصائية تكشف تباطؤ نسبة الاصابة بكورونا في العالم

كشف تدريسي بجامعة الكويت، السبت، عن احصائية تظهر فيها تباطؤ نسبة الاصابة بكورونا في العالم، باستثناء الصين.

وقال عماد خورشيد على صفحته الرسمية بتويتر ان "آخر احصائية من جامعة جون هوبكنز حول الكورونا اظهرت ان عدد المصابين بالعالم (من غير الصين) بدأ يصل الى بداية منحنى الـ S ، أي هناك تباطؤ بنسبة الاصابات".

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واضاف ان "هذا أمر جيد ونتمنى أن يستمر".