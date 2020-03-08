اربيل تسجل اصابة ثانية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، وجود إصابة ثانية بفيروس كورونا في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "في إطار الإجراءات الوقائية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19والسيطرة على المرض، تستمر الطواقم الصحية بإجراء جولات ميدانية لفحص المشتبه بحملهم للفيروس ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي وعددهم 2872 مواطناً، في 31 موقعاً مختلفاً"، مبينةً انه "تم حتى الآن رفع الحجر عن 1254 مواطناً".

وأوضح البيان، انه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء الفحص لـ72 مشتبهاً به، وكانت نتيجة حالة واحدة إيحابية وتبين أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي امرأة تبلغ 49 عاماً ومن سكنة محافظة أربيل وزارت إيران بغرض العلاج، وتخضع حالياً للرقابة الطبية".

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وبهذا يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 10 حالات بينها حالة وفاة واحدة، بحسب بيان الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مستقر حالياً، مشددةً على استمرار تنفيذ برنامج تشخيص المشتبه بهم ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الطبية للوقاية من الفيروس والتعاون مع وزارة الصحة بهذا الغرض.