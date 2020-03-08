صحة الكرخ تعلن نتائج المتبقين في مستشفى الفرات

اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن نتائج المتبقين في مستشفى الفرات العام المخصص للمشتبة باصابتهم بفايروس كورونا.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع المصابين الستة المتبقين في مستشفى الفرات العام أظهرت نتائج فحوصاتهم المختبرية خلوهم من فايروس كورونا حيث كانت النتائج سالبة".
واضاف "ننتظر فحصا اخر، واذا ظهرت النتيجة سالبة ايضا فسوف نحتفل بمغادرتهم جميعًا سالمين معافين الى اهلهم".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل سبع حالات جديدة بـ" فيروس كورونا" في بغداد وثامنة في النجف.
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