عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجندي الأماراتية تحتفي بعودة القوات من اليمن

الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

احتفت مجلة الجندي الإماراتية، في عددها لشهر مارس، الصادر يوم السبت، بعودة القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي في اليمن.

وتحت عنوان "الصقور المخلصون"، استعرضت الدور الإماراتي في اليمن، بين الثوابت التي تأسس عليها الدور الإماراتي، والإنجازات التي تحققت على الصعيدين العسكري والإغاثي.

Advertisements

ورصدت المجلة دور القوات الإماراتية في اليمن، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

كما تناولت الأحداث العسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالمجال العسكري، إضافة إلى جديد السلاح والنظريات العسكرية الحديثة على الساحة الدولية.