عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار السودان

الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار السودان، وأنها حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة المصرية، أن حديث الرئيس السيسي ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء السبت، من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

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وصرح متحدث الرئاسة المصرية أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وجميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، أكد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك الجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وقال راضي إن السيسي والبرهان اتفقا على استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن جميع الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.