أستراليا .. البحث عن 70 شخصا كشف عليهم طبيب مصاب بكورونا

تحاول السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا بأستراليا، تتبع حوالي 70 مريضاً كشف عليهم طبيب من ملبورن، تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا بعد أسبوع من عودته من الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الطبيب هو الإصابة رقم 11 في الولاية، وقالت وزيرة الصحة بالولاية جيني ميكاكوس إنه حضر العمل وعالج المرضى بعد أن كان يعاني من أعراض.

وذكرت ميكاكوس: "يجب أن أقول إنني مصابة بالهلع لأن الطبيب الذي يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا جاء إلى عمله".

وأضافت "شعر بأعراض الأنفلونزا بعد رحلة داخلية من دنفر إلى سان فرانسيسكو في 27 فبراير ، بتوقيت الولايات المتحدة ، ثم سافر إلى سان فرانسيسكو إلى ملبورن على متن طائرة الخطوط الجوية المتحدة UA60 ، ووصل في حوالي الساعة 9:30 صباحًا يوم السبت الموافق 29 فبراير".

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وشاهد الطبيب حوالي 70 مريضاً الأسبوع الماضي بين الاثنين 2 مارس والجمعة 6 مارس في عيادة توراك في شارع مالفيرن، وتم إغلاق العيادة منذ ذلك الحين.

وتم الاتصال بالمرضى عن طريق الرسائل النصية أو الهاتف أو البريد الإلكتروني وتم عزل مريضين تم علاجهما في دار لرعاية مالفيرن.

وطُلب من جميع المرضى الذين شاهدهم الطبيب وجميع موظفي العيادة عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا. وطُلب من المرضى الآخرين في العيادة مراقبة الأعراض.

وقالت ميكاكوس "نصيحتنا للمجتمع هي أنه إذا كنت قد عدت من الخارج وتعاني من أعراض البرد أو أعراض الشبيهة بالأنفلونزا الرجاء البقاء في المنزل، فلا تذهب إلى العمل، وعليك عزل نفسك حتى يحين وقت تقديمك إلى الطبيب، والحصول على المشورة الطبية حول ما إذا كان من المحتمل أن يكون لديك Covid-19".

وأضافت " أنا أفهم أن العاملين في المجال الطبي والصحي لدينا ملتزمون بالعمل الذي يقومون به. إنه عمل مهم للغاية وهم ملتزمون تمامًا بمرضاهم وأنا أفهم ، خاصة في هذا الوقت، في ظل وجود حالة طوارئ صحية دولية، أن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية يريدون مساعدة مرضاهم. لكنه تصرف غير مسؤول أن يعمل الناس إذا كانوا ليسوا على ما يرام ، وهذا ليس فقط عمال الرعاية الصحية ، بل الجميع في المجتمع هم الذين يحتاجون إلى أخذ هذا على محمل الجد."