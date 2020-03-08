«تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن» .. الكويت تقرر إجلاء رعاياها من مصر

طلبت سفارة دولة الكويت في القاهرة مواطنيها الكويتيين المتواجدين في مصر سرعة التواصل معها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن، وذلك على أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذات الدعوة، وأهابت بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل مع السفارة الكويتية حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

وفي بيان لاحق، دعت سفارة دولة الكويت في مصر، المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة للبلاد، ابتداء من اليوم السبت، إلى مراجعة مقر السفارة.

وقالت السفارة في بيان نشرته "كونا" إنه على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية، ابتداء من اليوم، مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجيزة، وكذلك مكتب السفارة المؤقت في منطقة "مصر الجديدة"، وأكدت ضرورة أن يقوم المواطنون الكويتيون بإحضار جميع الثبوتيات الرسمية وتذاكر السفر.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر في اجتماعه الاستثنائي، مساء أمس الجمعة، وقف حركة الطيران مع سبع دول من بينها مصر لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، بحسب بيان المجلس.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أصدرت شركة "مصر للطيران" بياناً قالت فيه، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع، فإن شركة "مصر للطيران" تعتذر عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتباراً من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

ودعت شركة "مصر للطيران" عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم إلى زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.