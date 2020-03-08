غانم: الضغط على مجلس القضاء الأعلى من القضاة أسوأ من ضفط السياسيين

اعتبر الرئيس السابق ل​مجلس القضاء الأعلى​ ​غالب غانم​، في حديث تلفزيوني، أن الضغط على المجلس من قبل ​القضاة​ أسوأ من ضغط السياسيين، مشدداً على رفضه أي ضغط على المجلس، حتى لو كان هناك سوء تقدير بالنسبة لبعض المراكز.

وفي حين أعرب غانم عن إحترامه لبعض الوجع أو الإساءة التي يشعر بها، شدد على أن لا كيدية سياسية أو شخصية في ​التشكيلات القضائية​، مشيراً إلى أن المجلس وضع 3 أو 4 مقاييس تحدث عنها في الأسباب الموجبة.

ورداً على سؤال، أكد غانم أن القاضية ​غادة عون​ لا يمكن أن تقدم إستقالتها إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مشيراً إلى أن الإستقالة يجب أن تقدم وفق الأصول.