عاملو المستشفيات الحكومية: لإنصافنا ماديا وحمايتنا طبيا

طالبت "الهيئة التأسيسية" لنقابة "عاملي المستشفيات الحكومية" في لبنان وزارة الصحة العامة بشخص وزيرها حمد حسن ب"إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية رتبا وراتبا والعودة إلى كنف الإدارة العامة، وتأمين المستلزمات الضرورية الطبية لحماية الموظفين، وتجهيز أقسام العزل والطوارئ في مواجهة فيروس كورونا".
وأشارت في بيان، إلى أنه "في الظروف الأمنية والعسكرية الصعبة، تتسابق الوزارات والحكومة، لإعطاء مكتسبات للقوى العسكرية والأمنية، من منح وتدابير رقم 3، وما إلى هنالك وهذا حق، أما بحالة الأوبئة والأمراض، فالجميع من دون استثناء، طلب من المستشفيات الحكومية، تولي زمام الأمور، وتراجعوا إلى الخلف، مكتفين بالتصريحات والتغريدات والصلوات"، معتبرة أن "المطلوب في هذه المرحلة، إنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية، وإعطائهم كل حقوقهم المهدورة، من سلسلة رتب ورواتب، وقبض رواتبهم نهاية كل شهر، وإعطائهم درجات استثنائية، أسوة بموظفي الإدارة العامة".
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