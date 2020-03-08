وقف الجلسات في المحاكم الدرزية لغاية 13 اذار الحالي

أعلن رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا المدير العام القاضي فيصل ناصر الدين، في بيان، أنه "نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمتعلقة ب​فيروس كورونا​، وحفاظا على سلامة الجميع، ونظرا للمصلحة العامة، وبعد التشاور مع المعنيين، وبعد التشاور مع رئاسة المحاكم السنية والجعفرية، تعلن المحاكم المذهبية الدرزية وقف الجلسات ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 9/3/2020 ولغاية تاريخ 13/3/2020، واقتصار المراجعات على الأمور المستعجلة والضرورية".

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