اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو أن إعلان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الحرب عالفساد المتراكم، قد أوجع شياطين النهب والمحسوبيات والهدر، فحركوا أوركسترا ضفادع النق والتهويل"، مشيرا الى ان "دياب تكلم عن خطوات حاسمة للإصلاح من ضمنها تطمين الناس وخاصة صغار المودعين الذين لطالما دعينا لحمايتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بانو: إعلان الحرب على الفساد أوجع شياطين النهب والهدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.