رابطة التعليم المهني والتقني أكدت على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية

ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة ​التعليم المهني والتقني​ مع وزير التربية ​طارق المجذوب​ موضوع عدم المس بالمعاشات وبالسلسلة وبكافة المكتسبات التي حصل عليها ​الاساتذة​ في نضالاتهم السابقة وتمنت عليه ان يكون صوت الأساتذة في ​مجلس الوزراء​.

كما بحثت الهيئة في إجراء ​الامتحانات الرسمية​ بأي شكل من الأشكال وعدم إعادة تجربة العام 2014 بإصدار افادات، مؤكدة على "ضرورة إشراك التعليم المهني والتقني بسوق العمل، والاستفادة من ​المصانع​ وكافة المختبرات الموجودة في المعاهد و​المدارس الفنية​ لتمويل صناديقها".