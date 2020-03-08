ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني مع وزير التربية طارق المجذوب موضوع عدم المس بالمعاشات وبالسلسلة وبكافة المكتسبات التي حصل عليها الاساتذة في نضالاتهم السابقة وتمنت عليه ان يكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء.
كما بحثت الهيئة في إجراء الامتحانات الرسمية بأي شكل من الأشكال وعدم إعادة تجربة العام 2014 بإصدار افادات، مؤكدة على "ضرورة إشراك التعليم المهني والتقني بسوق العمل، والاستفادة من المصانع وكافة المختبرات الموجودة في المعاهد والمدارس الفنية لتمويل صناديقها".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة التعليم المهني والتقني أكدت على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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