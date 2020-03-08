نديم الجميل لدياب: هل سيسمح لك حزب الله ان تفاوض بحرّية مع الدائنين

علق النائب نديم الجميّل على كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، معتبرا انه "كان من الافضل لو اطلعتنا على انجازات الحكومة، و مشاريعها و خطتها الانقاذية اذا وُجدت"، مضيفا :"انتقدت السلطة و السياسات السابقة، و لكن تبنيّت منذ زمن ليس ببعيد الموازنة السابقة، و الأهم انك تناسيت ان الفريق الذي اوصلك و يجلس معك على الطاولة يمثل الفساد بكل اوجهه و هو سبب القطيعة الدولية و الضغوطات".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل الجميل :"دولة الرئيس، هل سيسمح لك حزب الله ان تفاوض بحرّية مع الدائنين ، و اللجوء الى صندوق النقد الدولي، دون قيود و ضغوطات؟ ام سيملي عليك ما تفعل او لا تفعل؟"، معتبرا ان "بعد ان احتفل البعض بدخول لبنان نادي الدول النفطية، دخلنا رسمياً اليوم نادي الدول المتعثرة".
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