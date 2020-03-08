نديم الجميل لدياب: هل سيسمح لك حزب الله ان تفاوض بحرّية مع الدائنين

علق النائب نديم الجميّل على كلمة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، معتبرا انه "كان من الافضل لو اطلعتنا على انجازات الحكومة، و مشاريعها و خطتها الانقاذية اذا وُجدت"، مضيفا :"انتقدت ​السلطة​ و السياسات السابقة، و لكن تبنيّت منذ زمن ليس ببعيد ​الموازنة​ السابقة، و الأهم انك تناسيت ان الفريق الذي اوصلك و يجلس معك على الطاولة يمثل ​الفساد​ بكل اوجهه و هو سبب القطيعة الدولية و الضغوطات".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل الجميل :"دولة الرئيس، هل سيسمح لك ​حزب الله​ ان تفاوض بحرّية مع الدائنين ، و اللجوء الى ​صندوق النقد الدولي​، دون قيود و ضغوطات؟ ام سيملي عليك ما تفعل او لا تفعل؟"، معتبرا ان "بعد ان احتفل البعض بدخول ​لبنان​ نادي الدول النفطية، دخلنا رسمياً اليوم نادي الدول المتعثرة".