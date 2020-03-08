مخزومي: قرار عدم التسديد خطوة أولى تنقصها خريطة طريق واضحة

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قرار عدم تسديد سندات اليوروبوند خطوة أولى تنقصها خريطة طريق واضحة تضمن ​تحقيق​ اصلاحات سريعة"، مؤكدا أن "أي خطة انقاذية يجب أن يدفع ثمنها الفاسدون وليس المواطنين، فإما وضع ​لبنان​ على سكة الاصلاح أو الذهاب نحو إعلان لبنان دولة فاشلة".

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