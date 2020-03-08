اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الذين حرّضوا حاملي سندات اليوروبوند لرفض التفاوض مع ​الحكومة​ في الايام الاخيرة بغْيَة الضغط لإجبارها على دفع هذا الاستحقاق،هم أنفسهم من يسألون اليوم لماذا لم تبدأ الحكومة بالتفاوض قبل تعليق الدفع"، مضيفا :"كفى نفاقاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: الذين حرّضوا حاملي السندات لرفض التفاوض يسألون لماذا لم تفاوض الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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