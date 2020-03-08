أكدت وزارة الصحة البحرينية أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية بالنسبة إلى فيروس كورونا، كما يتوجب على جميع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعيين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد الفحص من خلال الرابط www.moh.gov.bh/covid19، أو من خلال الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعداً للفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.
وأشارت الوزارة إلى "مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية"، منوهة بأن "كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي"، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البحرينية: ندعو من كانوا في إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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