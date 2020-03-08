مركز حميميم: 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار في إدلب من قبل المسلحين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب (شمال غرب) انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.
وفي موجز صحفي، أشار رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية أوليغ جورافليوف، إلى أنه "تم رصد 19 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأوضح أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في عدد من المسارات في محافظات حلب والرقة والحسكة السورية، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارات عدة انطلاقا من مطار مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا).
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