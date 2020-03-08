سلطات كوريا الجنوبية تحجر مبنى كامل بعد إصابة 46 شخصاً من قاطنيه بفيروس "كورونا"

أكدت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، فرض السلطات المحلية "حجراً صحياً على قاطني عمارة سكنية تضم 142 شخصاً، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد".
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن "نتائج التحاليل المخبرية، أظهرت إصابة 46 شخصاً من قاطني العمارة بفيروس "كورونا"، لافتةً إلى أن "94 شخصاً من قاطني العمارة، هم من أتباع كنيسة "شنتشونجي المسيح"، التي يُعتقد أنها أصل انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية".
بالتوازي، أوضحت وسائل الإعلام أن "قرار الحجر يمنع الدخول والخروج من العمارة بشكل كامل، في إجراء سيستمر حتى 20 آذار الجاري".
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