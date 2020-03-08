الهيئة العامة للطيران العمانية تعلق الرحلات الجوية إلى مصر لمدة شهر كامل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، "تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، اعتبارا من يوم غدٍ الأحد ولمدة شهر".
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد التنسيق مع الجهات المختصة"، مشترطةً "على المقيمين إبراز شهادة الفحص المسبق "PCR"، قبل دخول البلاد، لإثبات خلوهم من فيروس "كورونا".
كما أشارت الهيئة إلى أنه "سيتم إخضاع القادمين للحجر الصحي لمدة 14 يوما". ويأتي ذلك،عقب إعلان وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد، اكتشاف 45 حالة حاملة لفيروس "كورونا" على متن باخرة سياحية مصرية.
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