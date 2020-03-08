ارتفاع عدد الوفيات على متن "Diamond Princess" بسبب "كورونا" إلى 7 حالات

أكدت وسائل إعلام يابانية، "وفاة شخص آخر في اليابان من ركاب سفينة "Diamond Princess" السياحية، بؤرة تفشي هذا الفيروس عبر البلاد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات على متن السفينة إلى 7، وفي اليابان إلى 13 حالة".
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة اليابانية، أن "الرجل الذي توفى على متن السفينة، كان من مواطني هونغ كونغ".
ومن الجدير بالذكر، أن معظم المصابين بفيروس "كورونا" في اليابان والبالغ عددهم 1139 حالة، هم ركاب السفينة السياحية وأفراد طاقمها، الذين وصلت أعداد المصابين منهم إلى 696 حالة.
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