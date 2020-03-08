ارتفاع عدد الوفيات على متن "Diamond Princess" بسبب "كورونا" إلى 7 حالات

أكدت وسائل إعلام يابانية، "وفاة شخص آخر في ​اليابان​ من ركاب سفينة "Diamond Princess" السياحية، بؤرة تفشي هذا الفيروس عبر البلاد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات على متن السفينة إلى 7، وفي اليابان إلى 13 حالة".

من جهتها، أوضحت ​وزارة الصحة​ اليابانية، أن "الرجل الذي توفى على متن السفينة، كان من مواطني ​هونغ كونغ​".

ومن الجدير بالذكر، أن معظم المصابين بفيروس "كورونا" في اليابان والبالغ عددهم 1139 حالة، هم ركاب السفينة السياحية وأفراد طاقمها، الذين وصلت أعداد المصابين منهم إلى 696 حالة.