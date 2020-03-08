البرلمان الفرنسي يعلن إصابة نائبين وموظف بفيروس "كورونا"

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية - ​البرلمان الفرنسي​، "تسجيل ثلاث إصابات بفيروس "كورونا"، تعود لموظف ونائبين في مقر البرلمان"، لافتةً إلى أن "نائباً من المصابين يرقد حالياً في المستشفى".

ولفتت الجمعية، في بيان، إلى أن "الجهات الصحية تتولى حالياً فحص ستة نواب آخرين وموظف"، مشيرةً إلى أن "الأعمال البرلمانية ستتوقف ابتداءً من التاسع وحتى الـ 22 من شهر آذار الحالي".

كما أوضح أن "عدد الموجودين في المقر، سينخفض بشكل كبير بسبب مغادرة النواب إلى دوائرهم الانتخابية وإجازاتهم السنوية".