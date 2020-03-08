شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج "السياحة" في مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية على أجندة اجتماعات لجان البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماع لها الاثنين المقبل، قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإدراج مادة "السياحة" ضمن مناهج التعليم فى مراحل التعليم الأساسى، وذلك لتربية النشء الصاعد وتعريفه بالمعالم السياحية والأثرية فى مصر، وإنماء الوعى بالسلوكيات الواجب اتباعها فى المناطق السياحية والأثرية والتعامل مع السائحين بالشكل اللائق بما يتناسب مع مكانة مصر.

كما تناقش اللجنة ذات اليوم، طلبا الإحاطة المقدمين من النائبين سمير البطبيخى، وطارق متولى بشأن غلق القرية الكونية بمحافظة الجيزة منذ سنوات، وكذلك استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن السلوك غير اللائق من بعض العاملين فى مجال السياحة وانتشار القمامة فى الأماكن الأثرية.

وجدير بالذكر، أن اللجنة تستعرض، أيضاً خلال اجتماعها هذا الأسبوع، نتائج الزيارة الميدانية إلى مدينة القناطر الخيرية التى قامت بها لجنتى السياحة والطيران المدنى والإدارة المحلية، بحضور عدد من المسئولين من وزارة السياحة، بعد أن تعهد رئيس البرلمان بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة، على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.