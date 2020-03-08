شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شهر عقاري بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي للتخفيف على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت وزارة العدل لطلب الاحاطه الذي تقدم به اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي قنا بانشاء شهر عقاري بمدينة الالومنيوم بنجع حمادي لخدمة الاهالي والتخفيف عنهم في خدمات التوثيق والشهر العقاري موضحا بان المقر الذي تم الاتفاق عليه سيكون جاهز للتسليم خلال 20 يوم بعد الاتفاق مع شركة مصر للالومنيوم.

ولفت خلف الله بان المقر الذي تم اختياره سيكون علي اعلي واحدث النظم والتقنيه الحديثه التى اقرتها وزارة العدل في خدمات التوثيق علي غرار احدث مكاتب الشهر العقاري بنظام الشباك الواحد وتم اسناد التجهيز الي احد شركات المقاولات الكبري التى ستنتهي من عملها خلال 20 يوم .

وتقدم خلف الله بالشكر الي معالي المستشار عمر مروان وزير العدل علي سرعة الاستجابة الي مطلب الاهالي ،و الشكر والتقدير الي معالي المستشار مساعد وزير العدل الي شئون الشهر العقاري ، وكذلك بالشكر والتقدير الي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم وقيادات النقابيه والعماليه علي سرعة الاستجابه للمطلب الجماهيري الذي سيساهم في تقديم الخدمات للالاف من مواطني شمال قنا .

وكان خلف الله تقدم بطلب إحاطة واقتراح برغبه، بشأن إقامة مكتب للشهر عقاري بمدينة الألومنيوم، وعدد من المشروعات الخدمية بمركز نجع حمادي؛ لخدمة أهالي الدائرة.

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وأوضح خلف الله أن مركز نجع حمادي به عدد من المشروعات والمصانع الكبرى، ويعد أحد القلاع الصناعية بجنوب الصعيد، ويصل تعداد سكانه إلى أكثر من 500 ألف نسمة، وينقصه الكثير من المشروعات الخدمية للنهوض به.

وطلب بضرورة إقامة مكتب للشهر العقاري بمدينة الألومنيوم، إحدى قلاع الصناعة في مصر؛ لخدمة سكان المدينة والمناطق المجاورة، والذين يبلغ تعدادهم حوالي 100 ألف نسمة، حسبما أشار، وكذلك التسهيل على المستثمرين في إنهاء إجراءات البيع والشراء وكافة الوثائق التي تصدر من الشهر العقاري.

وأضاف خلف الله أن مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للألومنيوم أبدى استعداده بتوفير مكتب للشهر العقاري بكافة تجهيزاته، حال الموافقه عليه، بمدينة الألومنيوم.

وتابع خلف الله أن الشهر العقاري سيخدم مدينة الألومنيوم وعدد من القرى المجاروة وقرى الشاوريه، والرئيسيه والحلفايه بحري والحلفايه قبلي والسماينه والدرب وقرية بركة وهو.